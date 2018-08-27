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Названа дата президентских выборов в Белоруссии

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© Николай Петров/БелТА/ТАСС

© Николай Петров/БелТА/ТАСС

Председатель Центральной комиссии Белоруссии по выборам (ЦИК) Лидия Ермошина заявила, что оптимальной датой для проведения президентских выборов в республике считает 30 августа следующего года, сообщает белорусский телеканал ОНТ.

Я думаю, что президентская кампания, скорее всего, пройдет в тот срок, который определен конституцией, — приводит телеканал слова главы ЦИК.

На сайте комиссии отмечается, что выборы президента Белоруссии должны состояться не позднее 30 августа 2020 года.

Как писал «Ридус», месяц назад президент Белоруссии Александр Лукашенко призвал белорусов самостоятельно защищать суверенитет республики, не рассчитывая на помощь ни России, ни военного блока НАТО.

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