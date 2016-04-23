SSJ-100 экстренно сел в МинВодах из-за разгерметизации

В Минеральных Водах из-за разгерметизации совершил экстренную посадку самолет Sukhoi Superjet-100, сообщает «Интерфакс», ссылаясь на источник в органах управления воздушным движением.

По его словам, авиалайнер компании «Азимут» выполнял рейс из Элисты в Сочи.

Командир связался с диспетчерами и сообщил о нештатной ситуации — разгерметизации салона. Было принято решение об экстренной посадке, — отметил собеседник агентства.

На борту воздушного судна находился 81 пассажир. Посадка самолета в аэропорту МинВод прошла удачно.

Напомним, 5 мая Sukhoi Superjet 100 компании «Аэрофлот», выполнявший рейс Москва — Мурманск, совершил экстренную посадку в аэропорту Шереметьево после того, как экипаж сообщил о попадании в самолет молнии.

Как полагают специалисты, еще до того как лайнер коснулся посадочной полосы колесами шасси, экипаж начал «прижимать» к ней самолет. А перед самым приземлением пилоты, как показал самописец, резко увеличили режим работы двигателей и одновременно опустили нос самолета.

В результате лайнер сильно ударился о землю, от удара подломилась стойка шасси, пробив топливный бак. В хвостовой части SSJ100 начался пожар, в котором погиб 41 человек.

Как ранее писал «Ридус», 14 июня Межгосударственный авиационный комитет (МАК) опубликовал предварительный отчет катастрофы, согласно которому после попадания молнии у Sukhoi Superjet 100 отключился автопилот и была нарушена связь. Причиной же быстрого распространения огня и задымления салона самолета стала открытая задняя пассажирская дверь.

