Россиянка отсудила у МВД 65 тысяч рублей из-за ошибки в загранпаспорте
- 30 мая 2019, 20:02
- Георгий Самсонов, журналист «Ридуса»
Суд в Свердловской области удовлетворил иск местной жительницы к МВД за ошибку в загранпаспорте.
Ведомство обязали выплатить истице компенсацию в размере 65 тысяч рублей.
Как сообщает РЕН ТВ, женщина собиралась на отдых за границу, но в аэропорту ее не пустили на регистрацию из-за того, что запись о ребенке в загранпаспорте не была заверена печатью.
Из-за ошибки, допущенной при оформлении документов, отпуск свердловчанки не состоялся.
Через суд она потребовала взыскать с МВД расходы на путевки и авиабилеты, а также выплатить ей компенсацию за моральный ущерб.
Ранее сообщалось, что суд обязал службу судебных приставов заплатить почти 150 тысяч рублей жительнице Перми, с которой забыли снять ограничение на выезд за рубеж. Женщина, запланировавшая заранее свой отпуск, не смогла улететь в ОАЭ из-за халатности пристава-исполнителя.
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