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Россиянка отсудила у МВД 65 тысяч рублей из-за ошибки в загранпаспорте

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© visualhunt.com

© visualhunt.com

Суд в Свердловской области удовлетворил иск местной жительницы к МВД за ошибку в загранпаспорте.

Ведомство обязали выплатить истице компенсацию в размере 65 тысяч рублей.

Как сообщает РЕН ТВ, женщина собиралась на отдых за границу, но в аэропорту ее не пустили на регистрацию из-за того, что запись о ребенке в загранпаспорте не была заверена печатью.

Из-за ошибки, допущенной при оформлении документов, отпуск свердловчанки не состоялся.

Через суд она потребовала взыскать с МВД расходы на путевки и авиабилеты, а также выплатить ей компенсацию за моральный ущерб.

Ранее сообщалось, что суд обязал службу судебных приставов заплатить почти 150 тысяч рублей жительнице Перми, с которой забыли снять ограничение на выезд за рубеж. Женщина, запланировавшая заранее свой отпуск, не смогла улететь в ОАЭ из-за халатности пристава-исполнителя.

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