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Сибирские шаманы на Байкале призовут дожди на горящую тайгу

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© Виталия Иванова /ИТАР-ТАСС

© Виталия Иванова /ИТАР-ТАСС

Не менее 40 шаманов из трех сибирских регионов — Бурятии, Забайкалья и Иркутской области — совершат на байкальском острове Ольхон обряды, которые, по их мнению, помогут вызвать дожди на горящую тайгу, сообщает ТАСС.

Как рассказал председатель правления межрегиональной организации шаманов «Тэнгэри» Баир Цырендоржиев, обряд будет совершен в воскресенье, 4 августа.

Сейчас мы уточняем местности, где горят леса, — приводит агентство его слова. 

Кроме того, буддийские ламы заявили, что тоже готовы совершить обряды по вызову дождей, однако для этого им необходимы «точные координаты пожаров».

По данным на утро среды, 31 июля, в российских регионах зафиксировано 147 лесных пожаров на общей площади свыше 100 тысяч гектаров. Большинство пожаров зарегистрировано в Иркутской области и Красноярском крае.

Во вторник, 30 июля, как сообщал «Ридус», в пяти регионах страны в связи с природными пожарами ввели режим чрезвычайной ситуации.

На совещании с вице-премьерами глава правительства России Дмитрий Медведев поручил усилить группировку МЧС в связи с лесными пожарами в Сибири. По словам премьер-министра, в сложившихся условиях нельзя допустить разрастания огня до границ населенных пунктов.

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