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Пассажиры рейса Bulgaria Air в Москву с раннего утра ждут вылета в Бургасе

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© visualhunt.com

© visualhunt.com

Пассажиры рейса FB643 авиакомпании Bulgaria Air, которые должны были вылететь из Бургаса в Москву еще в 5:20 утра, все еще находятся в Болгарии.

Как сообщил «Интерфаксу» один из пассажиров, всех туристов разместили в шести отелях и обещают вывезти в субботу вечером или в воскресенье.

«В аэропорт нас повезут централизованно», — сказал он агентству.

Согласно данным онлайн-табло Шереметьево, самолет должен вылететь в субботу в 22:50.

По информации «Интерфакса», российские туристы застряли в аэропорту Бургаса из-за задержки нескольких рейсов авиакомпании Bulgaria Air, произошедшей в связи с отменой двух рейсов в Москву.

Отмечается, что среди пассажиров много семей с детьми.

Ранее сообщалось о рейсе из Петербурга в Анталью, который оказался богатым на происшествия.

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