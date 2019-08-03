Пассажиры рейса Bulgaria Air в Москву с раннего утра ждут вылета в Бургасе
- 03 августа 2019, 21:34
- Георгий Самсонов, журналист «Ридуса»
Пассажиры рейса FB643 авиакомпании Bulgaria Air, которые должны были вылететь из Бургаса в Москву еще в 5:20 утра, все еще находятся в Болгарии.
Как сообщил «Интерфаксу» один из пассажиров, всех туристов разместили в шести отелях и обещают вывезти в субботу вечером или в воскресенье.
«В аэропорт нас повезут централизованно», — сказал он агентству.
Согласно данным онлайн-табло Шереметьево, самолет должен вылететь в субботу в 22:50.
По информации «Интерфакса», российские туристы застряли в аэропорту Бургаса из-за задержки нескольких рейсов авиакомпании Bulgaria Air, произошедшей в связи с отменой двух рейсов в Москву.
Отмечается, что среди пассажиров много семей с детьми.
Ранее сообщалось о рейсе из Петербурга в Анталью, который оказался богатым на происшествия.
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