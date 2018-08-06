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СМИ: рейс из Петербурга в Анталью оказался богатым на происшествия

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© Лев Федосеев/ТАСС

© Лев Федосеев/ТАСС

Пассажиры рейса F7 4129 Санкт-Петербург – Анталья стали свидетелями череды происшествий.

Они должны были вылететь 28 июля в 13:50, однако в итоге рейс задержали более чем на два часа.

Причин для этого оказалось немало.

Как рассказали «Фонтанке» сами пассажиры, сначала семь человек развернули на паспортном контроле, в результате чего пришлось возвращать их багаж.

Потом выдвижной трап поцарапал фюзеляж самолета, из-за чего пришлось потратить время на составление акта и выяснение, может ли борт лететь дальше. И хотя в авиакомпании заверили, что царапины не угрожают безопасности пассажиров, некоторые из них отказались лететь. В итоге вновь пришлось оформлять документы и открывать багажный отсек.

На этом злоключения не закончились. Одного из пассажиров так сильно взволновали все эти неприятности, что он не выдержал и закурил в туалете самолета. Ему этого не простили и сняли с борта. При этом в очередной раз пришлось выгружать багаж.

Завершилась вся эта эпопея пламенной речью капитана воздушного судна, обратившегося к пассажирам с просьбой «думать головой, прежде чем сходить с рейса».

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