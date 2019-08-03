Житель Крыма убил соседа и поджег свой дом из-за кражи персиков
- 03 августа 2019, 15:59
- Георгий Самсонов, журналист «Ридуса»
Конфликт между двумя жителями села Тимирязево Джанкойского района закончился трагически.
Один из них застрелил другого из охотничьего ружья, после чего поджег собственный дом и покончил с собой.
Как сообщается на сайте республиканского ГСУ СК РФ, соседи поссорились из-за украденных из их общего сада персиков.
При этом не уточняется, кто кого подозревал в совершенной краже.
В настоящее время следователи устанавливают все обстоятельства инцидента.
Ранее сообщалось, что в селе Супсех Краснодарского края 53-летний мужчина застрелил из охотничьего ружья двух своих соседей — отца и сына. Причиной произошедшего стал конфликт, возникший из-за громкой музыки.
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