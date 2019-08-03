Житель Крыма убил соседа и поджег свой дом из-за кражи персиков

Конфликт между двумя жителями села Тимирязево Джанкойского района закончился трагически.

Один из них застрелил другого из охотничьего ружья, после чего поджег собственный дом и покончил с собой.

Как сообщается на сайте республиканского ГСУ СК РФ, соседи поссорились из-за украденных из их общего сада персиков.

При этом не уточняется, кто кого подозревал в совершенной краже.

В настоящее время следователи устанавливают все обстоятельства инцидента.

Ранее сообщалось, что в селе Супсех Краснодарского края 53-летний мужчина застрелил из охотничьего ружья двух своих соседей — отца и сына. Причиной произошедшего стал конфликт, возникший из-за громкой музыки.