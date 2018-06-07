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Житель Анапы застрелил соседей из-за громкой музыки

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© sledcom.ru

В селе Супсех Краснодарского края 53-летний мужчина убил двух своих соседей — отца и сына.

Причиной произошедшего стал конфликт, возникший из-за громкой музыки.

Недовольный шумом сельчанин сделал замечание соседям, однако 60-летний мужчина и его 30-летний сын вместе со своим знакомым взяли с собой молоток, пришли ко двору соседа и стали предъявлять ему претензии.

В ответ подозреваемый выстрелил из охотничьего ружья соседу в голову, а его сыну — в живот, в результате чего потерпевшие скончались на месте, сообщается на сайте регионального СУ СК РФ.

Стрелявший сам сообщил о произошедшем в полицию и вызвал скорую.

Подозреваемого задержали, с ним проводятся следственные мероприятия. Возбуждено уголовное дело об убийстве двух и более лиц.

Ранее сообщалось, что бармен забил до смерти посетителя Harat’s Pub в Москве.

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