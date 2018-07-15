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Суд приостановил деятельность Healthy Food после отравлений в офисах Москвы

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© instagram.com

© instagram.com

Лефортовский районный суд принял решение приостановить на 80 суток работу компании Healthy Food, которая через сеть вендинговых автоматов продавала продукты питания в офисных центрах столицы.

Как сообщает пресс-служба управления Роспотребнадзора по Москве, такое административное наказание было вынесено из-за неудовлетворительного санитарно-технического состояния производственных помещений, выпускающих еду для вендинговых автоматов.

По данным ведомства, некачественная еда, продававшаяся в этих автоматах, стала причиной 99 случаев заболевания острой кишечной инфекцией среди офисных работников в 7 административных округах Москвы.

У 65 заболевших был диагностирован «сальмонеллез», а 38 из них проходили лечение в больницах города.

С начала расследования опечатаны помещения цехов предприятия и 48 вендинговых автоматов. Из оборота изъято около трех тонн сырья и готовой продукции. Также опечатано кафе Healthy Food ООО «Горшочек, вари» в бизнес-центре «Город столиц».

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