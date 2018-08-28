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Госпитализированы более 20 отравившихся едой из автоматов в офисах Москвы

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© Артем Геодакян/ТАСС

© Артем Геодакян/ТАСС

После отравления готовой продукцией из вендинговых аппаратов в московских офисах, госпитализированы 23 человека, сообщила ТАСС главный внештатный специалист по инфекционным болезням департамента здравоохранения Москвы Светлана Сметанина.

По ее словам, двоих уже выписали, а в настоящее время на лечении в городских стационарах находится 21 пациент с предварительным диагнозом «острая кишечная инфекция неуточненной этиологии».

«Все эти пациенты связывают свое заболевание с употреблением в пищу готовой продукции из вендинговых аппаратов», — сказала собеседница агентства.

Как сообщает московское управление Роспотребнадзора, за медицинской помощью обратилось 28 человек, из них госпитализированы в инфекционные стационары 17 человек с предварительным диагнозом — сальмонеллез. По мнению пострадавших, они отравились едой из вендинговых автоматов Healthy Food.

В настоящее время производственный цех предприятия «Хэлфи Фуд Продакшн», расположенного в Юго-Восточном административном округе Москвы на территории промышленной зоны, опечатан. Также опечатаны 15 автоматов и ресторан в одном из торговых центров столицы.

В ходе проверки цеха сотрудники Роспотребнадзора обнаружили просроченную продукцию, немаркированное сырье и еду. Также было установлено, что на некоторые товары ставились будущие даты выпуска или увеличенные сроки годности.

Ранее московское управление Роспотребнадзора выявило нарушения санитарно-эпидемиологических требований в 251 точке продажи шаурмы в столице.

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Тест: Какое впечатление вы производите на окружающих?

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  • 16 июля 2019, 18:50
  • Анна Лаврова, журналист «Ридуса», раздел «Развлечения»

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