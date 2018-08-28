В России обнаружили неизвестных науке жуков-вредителей

Специалисты из Института проблем экологии и эволюции имени А. Н. Северцова РАН во время последних исследований обнаружили 184 чужеродных для европейской части России жуков, 19 из которых были найдены впервые.

При подробном анализе выяснилось, что 12 новых жуков являются опасными вредителями. Жизнедеятельность многих насекомых приводит к гибели растений, а личинки отдельных особей опасны для человека.

За последние несколько лет в России наблюдается большой всплеск биологической инвазии — процесс проникновения живых организмов в чужеродные экосистемы, — пояснили ученые.

По мнению экспертов, основной причиной такого роста живности является международная торговля и глобальное потепление, которое делает условия жизни в нашей стране более комфортными для насекомых и других животных.

Например, недавно ученые из Сочи заявили, что на Черноморском побережье появились американские летающие тараканы. Ранее в этом регионе их не наблюдали.

Во время нового исследования ученые обнаружили не только новых насекомых, но и встретили редких жуков, практически не обитающих в России.

В частности, найдена редкая мушка дрозофила сузуки, жизнедеятельность которой приводит к гибели винограда, клубники, малины и других мягких плодов.