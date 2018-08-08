Ученые рассказали об опасности летающих тараканов, поселившихся в Сочи

Ученые из Сочи сообщили, что на улицах курортного городка появились летающие американские тараканы размером около 5 сантиметров.

Пока неизвестно, как тараканы проникли в Сочи. Возможно, это как-то связано с непреднамеренным завозом насекомых, а может, и с бегством их из террариумов, — поясняют специалисты.

Климат Сочи благоприятен для насекомых, поэтому у тараканов есть все шансы надолго остаться на Черноморском побережье.

Дело в том, что в северных регионах тараканы обычно обитают внутри жилых зданий, где комфортная для них температура. Субтропический и влажный климат Сочи позволит американским тараканам существовать не только в жилых домах, но и в гниющей древесине и других сырых помещениях.

Обнаруженные «туристы» относятся к виду американских летающих тараканов Periplaneta americana, которые считаются самыми большими в мире. Длина тела взрослой особи может достигать пяти сантиметров, а с усами превышает и все девять.

Таракан, найденный в Сочинском национальном парке

Легко отличить самца от самки: первые кажутся крупнее, так как их крылья заворачиваются за брюшко еще на 4—8 миллиметров.



Кроме теплого климата американским тараканам не нужно особых изысков для жизни. Они практически всеядны: продукты питания, мусор, бумага, кожаные изделия, волосы и даже бытовая химия придется им по вкусу.

Помимо того, что многим тараканы эстетически неприятны, они являются еще и опасными переносчиками патогенных бактерий, 17 разновидностей грибков и простейших микроорганизмов, в том числе микробов, яиц гельминтов и двух штаммов вируса полиомиелита.

В кишечнике тараканов можно обнаружить возбудителей холеры, туберкулеза, тифа.

Американский летающий таракан также выделяет опасную пахучую жидкость, которая не только остается на пище, но и впитывается домашней пылью.

У 50% людей, страдающих атопическим дерматитом и астмой, отмечена сильная аллергическая реакция на эту жидкость, а для детей-астматиков этот показатель — на уровне 80%, — поясняют специалисты.

Ученые призывают местных жителей быть аккуратными и не покупать продукты в сомнительных местах.