Горбачев обвинил США в хаотизации мировой политики

Первый и последний президент СССР Михаил Горбачев выступил с предупреждением о том, что прекращение Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) приведет к разрушению принципов стратегической стабильности и новой гонке вооружений.

«Этот шаг США ведет к непредсказуемости мировой политики и хаотичному ее развитию. Прекращение действия договора вряд ли будет полезно для мирового сообщества, этот шаг ведет к подрыву безопасности не только в Европе, но и во всем мире», — заявил Горбачев «Интерфаксу».



«Все еще были надежды на наших партнеров, которые, к сожалению, не оправдались. Я думаю, что теперь всем стало ясно, что нанесен удар по стратегической безопасности», — добавил он.



По случаю выхода США из ДРСМД в газете «Известия» опубликована большая статья о готовности России вернуться к исполнению этого договора при условии аналогичного шага со стороны США. Об этом изданию рассказал глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев. По его словам, Москва не намерена втягиваться в гонку вооружений, но и делать первые шаги навстречу американцам не собирается.

«Мы не хороним ДРСМД и готовы вернуться к нему, если это сделает американская сторона. Мы полностью возлагаем вину за прекращение ДРСМД и ответственность за его возможное восстановление на американцев. И Россия всегда будет готова к нему вернуться», — отметил сенатор.

При этом источник в российских дипломатических кругах сообщили журналистам, что в Кремле прекрасно понимают, что Вашингтон не собирается пересматривать свое решение и пытается заключить с Россией и Китаем совершенно новую трехстороннюю ядерную сделку, которая включала бы в себя все виды ядерного оружия. Китайские ракетно-ядерные силы значительно уступают как российским, так и американским, но Пекин не связан никакими обязательствами ни по части производства, ни по части размещения этого типа вооружений, что беспокоит американцев.



«Кулуарно американцы говорят: „Это не против вас, мы хотим подключить Китай к контролю над вооружениями, и вы должны нам помочь“. Если это так, то не надо было тогда устраивать показательные выступления и обвинять нас в нарушении ДРСМД. Стоило открыто заявить о своих целях. Тем более ради подключения третьих стран нельзя было разрушать уже существующий механизм контроля», — подчеркнул собеседник «Известий».

Напомним, ДРСМД между СССР и США был подписан Горбачёвым и Рональдом Рейганом 8 декабря 1987 года. Договор позволил ликвидировать целый класс вооружений: стороны обязались уничтожить все комплексы баллистических и крылатых ракет наземного базирования средней (1000—5500 км) и меньшей (от 500 до 1000 км) дальности, а также не производить, не испытывать и не развертывать такие ракеты в будущем. Это значительно снизило риск начала новой мировой войны с применением ядерного оружия.

В соответствии с Договором стороны должны были уничтожить все пусковые установки и ракеты наземного базирования с радиусом действия от 500 до 5500 километров, включая ракеты как на европейской, так и на азиатской территории СССР. Договор предусматривал процедуры проверки инспекторами, которым надлежало следить за уничтожением ракет противоположной стороны. К июню 1991 года Договор был выполнен, причем советская сторона уничтожила вдвое больше ракет, чем США.

Как сообщал «Ридус», президент США Дональд Трамп заявил выходе США из ДРСМД в октябре 2018 года, объясняя это «систематическими нарушениями» договора российской стороной. Россия официально приостановила исполнение ДРСМД в начале июля.

В МИД РФ в настоящее время сосредоточены на том, чтобы добиться от Вашингтона продления Договора по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3). Этот договор был подписан президентами Дмитрием Медведевым и Бараком Обамой 8 апреля 2010 года и рассчитан на 10 лет с возможным продлением по взаимной договоренности сторон на 5 лет.