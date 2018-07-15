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00204

СМИ сообщили о новом ракетном пуске в КНДР

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© Игорь Ставцев/Коллаж/Ridus

© Игорь Ставцев/Коллаж/Ridus

Северная Корея, предположительно, осуществила новый ракетный запуск, сообщает Reuters со ссылкой на источники в администрации президента США.

По их словам, первоначальная информация о пуске указывает на то, что он аналогичен предыдущим испытаниям, проведенным недавно Пхеньяном.

Один из чиновников на условиях анонимности, заявил, что запуск не представляет угрозы для США. Он отметил, что точно неясно, сколько ракет было выпущено.

Как сообщал «Ридус», 25 июля власти КНДР возобновили ракетные испытания, приостановленные в прошлом году на фоне переговоров с США о денуклеаризации Корейского полуострова. Стало известно, что Северная Корея осуществила пуск двух ракет неопределенной модели с полигона близ города Вонсан на юго-востоке страны в направлении Японии.

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