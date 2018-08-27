Северная Корея запустила две ракеты в сторону Японии

Власти КНДР возобновили ракетные испытания, приостановленные в прошлом году на фоне переговоров с США о денуклеаризации Корейского полуострова.

О том, что Северная Корея осуществила пуск двух ракет неопределенной модели с полигона близ города Вонсан на юго-востоке страны в направлении Японии сообщили южнокорейские СМИ со ссылкой на Комитет начальников штабов Южной Кореи.



Премьер-министр Японии Синдзо Абэ заявил, что этот ракетный пуск не вызвал прямой угрозы для национальной безопасности страны, поскольку ракеты пролетели около 430 км и не достигли японской особой экономической зоны в Японском море.



В то же время, министр обороны Японии Такэси Ивая отметил, что если запущенные КНДР ракеты малой дальности были баллистическими, то это стало грубым нарушением действующих резолюций Совета безопасности ООН, передает ТАСС.

Ранее власти КНДР предупреждали мировое сообщество, что могут навсегда отказаться от планов по отказу от разработки ядерного оружия и средств его доставки, если власти США не прекратят усиливать политическое и экономическое давление на Северокорейскую республику. С заключения исторического соглашения между Дональдом Трампом и Ким Чен Ыном американские власти не менее восьми раз вводили новые ограничительные меры против компаний и отдельных граждан Северной Кореи, а также сотрудничающих с ними резидентов России и Китая, что не могло не вызывать беспокойство в Пхеньяне.

Напомним, первая в истории встреча руководителей США и КНДР состоялась 12 июня 2018 года в Сингапуре после того, как КНДР объявила о прекращении испытаний ядерного оружия и пусков межконтинентальных баллистических ракет. Тогда лидерам двух стран удалось договориться о денуклеаризации полуострова в обмен на американские гарантии безопасности северокорейского режима. С тех пор Пхеньян уже угрожал Вашингтону отменой достигнутых договоренностей, упрекая американскую сторону в отсутствии видимых шагов на пути к снижению уровня напряженности в регионе.

Несмотря на эти сложности, президент Трамп неоднократно настаивал на том, что его отношения с северокорейским коллегой носят доверительный характер, сравнивая свою официальную переписку с Кимом с «любовными» посланиями. 30 июня 2019 года Трамп стал первым президентом США, пересекшим границу КНДР — по приглашению Кима он ненадолго ступил на территорию Северной Кореи, назвав это огромной честью, и отметив, что так «завязывается большая дружба».