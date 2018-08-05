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В офисе Зеленского опровергли отставку его главы

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© facebook.com

© facebook.com

Заместитель главы администрации президента Украины Руслан Рябошапка опроверг появившуюся ранее в СМИ информацию, что глава офиса Андрей Богдан подал в отставку, сообщает украинский телеканал «НАШ.Макси-ТВ».

Представитель президента в Верховной раде Руслан Стефанчук также заявил, что не слышал об отставке Богдана.

Ранее «24 канал» сообщил, что проработавший главой администрации президента чуть более двух месяцев Андрей Богдан подал заявление об отставке по собственному желанию.

Телеканал даже опубликовал копию этого заявления.

При этом причины отставки не сообщались, отмечает газета «Известия».

Как сообщал «Ридус», в мае президент Украины Владимир Зеленский назначил руководителем своей администрации адвоката Андрея Богдана.

В 2014 году Андрей Богдан стал советником губернатора Днепропетровской области Игоря Коломойского, а также адвокатом бизнесмена.

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