найти ×
   
  • USD +0.05
    64.54
  • EUR 0.00
    71.97
СохранитьСохранено0
×

-103523

Зеленский назначил главу президентской администрации

Small default

© president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский назначил руководителя своей администрации.

«Назначить Богдана Андрея Иосифовича главой администрации президента Украины», — говорится в тексте указа, опубликованного на официальном сайте главы украинского государства.

В 2014 году Андрей Богдан стал советником губернатора Днепропетровской области Игоря Коломойского, а также адвокатом бизнесмена.

По данным украинских СМИ, Богдан во вторник, 21 мая, заявил, что приостановит адвокатскую деятельность в случае назначения на государственную должность.

Как сообщал «Ридус», в понедельник, 20 мая, президент Украины Владимир Зеленский во время инаугурации заявил, что досрочно распускает Верховную раду.

Читайте также:

Нам важно ваше мнение!

+0

Комментарии (0)

Кино
Мэрилин Монро: последний дубль
80024786читать позжечитаю позже
Наука и техника
Почему исчезла цивилизация майя
13455559читать позжечитаю позже

главное


Экономика
Как обманывают «управдомы» и как снизить оплату ЖКУ вдвое

Вы еще платите за ЖКУ столько, сколько вам начислили? Тогда мы идем к вам.

11031755читать позжечитаю позже

Технологии
Доступный «убийца айфона»: обзор Pocophone F103 марта

Рассказываем о недорогом и поразительном смартфоне.

5292624читать позжечитаю позже