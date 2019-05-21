Зеленский назначил главу президентской администрации

Президент Украины Владимир Зеленский назначил руководителя своей администрации.

«Назначить Богдана Андрея Иосифовича главой администрации президента Украины», — говорится в тексте указа, опубликованного на официальном сайте главы украинского государства.

В 2014 году Андрей Богдан стал советником губернатора Днепропетровской области Игоря Коломойского, а также адвокатом бизнесмена.

По данным украинских СМИ, Богдан во вторник, 21 мая, заявил, что приостановит адвокатскую деятельность в случае назначения на государственную должность.

Как сообщал «Ридус», в понедельник, 20 мая, президент Украины Владимир Зеленский во время инаугурации заявил, что досрочно распускает Верховную раду.