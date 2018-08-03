В США объявили свой газ «молекулами американской свободы»

Представители Министерства энергетики США объявили добываемый на своей земле природный газ «газом свободы» и «молекулами американской свободы».

Необычные заявления прозвучали на министерской конференции по чистой энергии в Ванкувере в контексте обсуждения расширения экспортного терминала компании Freeport LNG по сжижению природного газа на острове Кинтана, сообщает РБК.

«Увеличение экспортных мощностей в рамках проекта Freeport LNG имеет решающее значение для распространения газа свободы по всему миру, предоставляя союзникам Америки разнообразный и доступный источник чистой энергии», — сказал заместитель министра энергетики Марк Менезес.



В том же духе была выдержана речь помощника министра по ископаемым видам топлива Стивена Уинберга. Он заявил, что Минэнерго США «делает все возможное, чтобы продвигать эффективную систему регулирования, которая позволяет молекулам американской свободы экспортироваться по миру».

Напомним, США путем политического давления и санкций пытается вытеснить Россию с газового рынка Евросоюза, навязав европейским потребителям более дорогой сжиженный природный газ собственного производства. Часть европейских компаний, которые занимались строительством российского газопровода «Северный поток — 2», были вынуждены отказаться от участия в проекте из-за угроз Вашингтона.

По добыче нефти Штаты уже вышли на первое место в мире, и во многом благодаря соглашению ОПЕК+. Сокращая собственное производство, участники договора поддерживают котировки черного золота на уровне, который позволяет процветать американским сланцевикам. По прогнозам, к 2024 году США обгонят Россию и в экспорте нефти, вплотную приблизившись к Саудовской Аравии.

