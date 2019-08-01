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Угрюмый кот выглядит как человек, который проснулся от будильника

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  • 01 августа 2019, 18:30
  • Анна Лаврова, журналист «Ридуса», раздел «Развлечения»

Интернет-пользователи восхищаются кошкой с необычной расцветкой и выражением морды. Пушистый комок шерсти по кличке Зуу является представителем экзотической короткошерстной породы, у него шарообразная форма тела, ромбовидная отметина на подбородке, приплюснутый нос и весьма угрюмое выражение морды. Люди сразу же сравнили кота с восточным мудрецом и человеком, который просыпается от звука будильника в понедельник утром.

Очаровательный Зуу живёт с котом-другом по кличке Бокко. И на их страничку в Instagram подписаны уже более 50 тысяч человек. Хозяева говорят, что кошки этой породы игривые, обожают детей, не требуют постоянного внимания и очень привязаны к людям.

Фотографии котов собирают тысячи лайков и смешных комментариев от любителей котиков.

Я так выгляжу каждое утро.
Лицо любого офисного работника, который просыпается от звонка будильника в 6 утра в понедельник.
Этот кот — восточный мудрец.

Ранее «Ридус» рассказывал об эмоциональном коте, который достоин звания короля драмы. Только посмотрите на диапазон его эмоций.

А также мы писали про очень сердитого кота Мерлина, у которого тысячи поклонников по всему миру. И даже нахмуренные брови пушистика никого не отпугивают.

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