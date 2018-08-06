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Найден эмоциональный кот, достойный звания короля драмы

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  • 06 мая 2019, 17:54
  • Анна Лаврова, журналист «Ридуса», раздел «Развлечения»

Знакомьтесь, этого кота зовут Ай Фэй (Ah Fei), он живёт в Китае, но очаровывает людей по всему миру благодаря своей очень эмоциональной и драматичной реакции на происходящее. В переводе с мандаринского имя полосатика означает «толстый», и оно ему подходит: кот действительно пухленький и ленивый. Но если у него отобрать еду или помахать перед носом перышком, это усатое животное превращается в короля драмы. Личный Инстаграм котика ведёт его хозяйка Тан Чанг (Tang Chang), она же играет с пушистым в игры и снимает на фото и видео забавные выражения морды своего питомца.

А ваши котики корчат гримасы?

Ранее "Ридус" рассказывал про угрюмого кота, который стал мемом для описания сурового утра понедельника.

А также мы писали про очень сердитого кота Мерлина, у которого тысячи поклонников по всему миру. И даже нахмуренные брови пушистика никого не отпугивают.

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