Найден эмоциональный кот, достойный звания короля драмы

Знакомьтесь, этого кота зовут Ай Фэй (Ah Fei), он живёт в Китае, но очаровывает людей по всему миру благодаря своей очень эмоциональной и драматичной реакции на происходящее. В переводе с мандаринского имя полосатика означает «толстый», и оно ему подходит: кот действительно пухленький и ленивый. Но если у него отобрать еду или помахать перед носом перышком, это усатое животное превращается в короля драмы. Личный Инстаграм котика ведёт его хозяйка Тан Чанг (Tang Chang), она же играет с пушистым в игры и снимает на фото и видео забавные выражения морды своего питомца.

А ваши котики корчат гримасы?

Ранее "Ридус" рассказывал про угрюмого кота, который стал мемом для описания сурового утра понедельника.

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