найти ×
   
  • USD +0.42
    63.83
  • EUR -0.26
    70.47
СохранитьСохранено0
×

001964

Рогозин рассказал Путину, сколько запусков в 2019 году совершит Роскосмос

Small default
© kremlin.ru

© kremlin.ru

Генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин заявил во время рабочей встречи с президентом России Владимиром Путиным, что госкорпорация выполнит в 2019 году около 40 запусков, сообщает ТАСС.

По словам Рогозина, за весь прошлый год было совершенно примерно столько пусков, сколько выполнено за первые шесть месяцев нынешнего года.

Правда, глава компании отметил, что выполнение в этом году 40 пусков зависит от того, будут ли готовы партнеры корпорации к соответствующим нагрузкам.

Гендиректор добавил, что четыре запуска ракет-носителей будет проведено с космодрома Восточный в 2020 году, а затем количество запусков там будет возрастать.

В 2018 году Россия выполнила 19 успешных космических запусков, включая пуски российских ракет с космодрома Куру в Гвиане.

В нынешнем году пуски российских ракет были совершены уже 13 раз, напоминает агентство.

Как сообщал «Ридус», в среду, 31 июля, на космодроме Байконур был произведен запуск ракеты-носителя «Союз-2.1а» с транспортным грузовым кораблем «Прогресс МС-12». Днем ранее с космодрома Плесецк стартовала ракета-носитель «Союз-2.1а» со спутником «Меридиан».

Читайте также:

Нам важно ваше мнение!

+0

Комментарии (0)

Технологии
Доступный «убийца айфона»: обзор Pocophone F1
7296643читать позжечитаю позже
Экономика
Как обманывают «управдомы» и как снизить оплату ЖКУ вдвое
17038708читать позжечитаю позже

главное


Путешествия
Путешествие на болгарских поездах в стиле граффити

Путешествие на поезде по Болгарии это уникальный опыт как для путешественника.

24063541читать позжечитаю позже
|статья

Музыка
Каковы новейшие веяния в белорусском рэпе19 июля 2018

Хип-хоп исполнитель и битмейкер из Минска Murovei на своем новом альбоме «Мрачный сезон» довольно радикально «освежил» звук.

102970читать позжечитаю позже