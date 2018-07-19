Рогозин рассказал Путину, сколько запусков в 2019 году совершит Роскосмос

Генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин заявил во время рабочей встречи с президентом России Владимиром Путиным, что госкорпорация выполнит в 2019 году около 40 запусков, сообщает ТАСС.

По словам Рогозина, за весь прошлый год было совершенно примерно столько пусков, сколько выполнено за первые шесть месяцев нынешнего года.

Правда, глава компании отметил, что выполнение в этом году 40 пусков зависит от того, будут ли готовы партнеры корпорации к соответствующим нагрузкам.

Гендиректор добавил, что четыре запуска ракет-носителей будет проведено с космодрома Восточный в 2020 году, а затем количество запусков там будет возрастать.

В 2018 году Россия выполнила 19 успешных космических запусков, включая пуски российских ракет с космодрома Куру в Гвиане.

В нынешнем году пуски российских ракет были совершены уже 13 раз, напоминает агентство.

Как сообщал «Ридус», в среду, 31 июля, на космодроме Байконур был произведен запуск ракеты-носителя «Союз-2.1а» с транспортным грузовым кораблем «Прогресс МС-12». Днем ранее с космодрома Плесецк стартовала ракета-носитель «Союз-2.1а» со спутником «Меридиан».