Ракета «Союз» со спутником «Меридиан» стартовала с космодрома Плесецк
- 30 июля 2019, 09:42
- Александр Юрьев, журналист «Ридуса», отдел новостей
С космодрома Плесецк стартовала ракета-носитель «Союз-2.1а» со спутником «Меридиан».
Пуск ракеты был произведен в 8:56 по московскому времени, сообщили в Министерстве обороны РФ.
В 9:05 космический аппарат «Меридиан» с разгонным блоком «Фрегат» отделился от ракеты.
Выведение спутника на расчетную орбиту с помощью двигательной установки разгонного блока «Фрегат» займет несколько часов, отметили в ведомстве.
Это третий пуск ракеты-носителя «Союз-2» с Плесецка в 2019 году.
Как сообщал «Ридус», 27 мая нынешнего года в стартовавшую с космодрома Плесецк ракету-носитель «Союз» ударила молния. Инцидент произошел примерно через 10 секунд после запуска ракеты. Однако на дальнейший полет ракеты это обстоятельство не повлияло.
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