Ракета «Союз» со спутником «Меридиан» стартовала с космодрома Плесецк

С космодрома Плесецк стартовала ракета-носитель «Союз-2.1а» со спутником «Меридиан».

Пуск ракеты был произведен в 8:56 по московскому времени, сообщили в Министерстве обороны РФ.

В 9:05 космический аппарат «Меридиан» с разгонным блоком «Фрегат» отделился от ракеты.

Выведение спутника на расчетную орбиту с помощью двигательной установки разгонного блока «Фрегат» займет несколько часов, отметили в ведомстве.

Это третий пуск ракеты-носителя «Союз-2» с Плесецка в 2019 году.



Как сообщал «Ридус», 27 мая нынешнего года в стартовавшую с космодрома Плесецк ракету-носитель «Союз» ударила молния. Инцидент произошел примерно через 10 секунд после запуска ракеты. Однако на дальнейший полет ракеты это обстоятельство не повлияло.