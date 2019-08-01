Телевидение растеряло доверие россиян

Социологи из «Левада-Центра» представили доклад «Российский медиаландшафт 2019: телевидение, пресса, интернет и социальные сети», из которого следует, что отечественные телеканалы за последние десять лет растеряли доверие четверти россиян.

«Россияне, по данным „Левада-Центра“, стали гораздо реже смотреть федеральные телеканалы, треть респондентов черпает информацию из независимых СМИ. Доверие к телевидению как источнику новостей в последние годы колеблется вокруг 55% респондентов, хотя десять лет назад около 80% респондентов доверяли ТВ», — сообщает РБК.

Более половины населения считает, что освещение телеканалами положения дел в экономике «не соответствует действительности», недоверие к освещению политики также выросло. Несмотря на падение аудитории и доверия, телевидение в России по-прежнему остается основным источником информации для большинства населения. Но если десять лет назад этим путем информацию получали 94% россиян, то сегодня — лишь 72%.

Быстрее всего аудитория снижается у Первого канала и «России-1». Плохие результаты также у НТВ, «России 24» и РЕН ТВ. Их аудитория перекочевала в интернет и социальные сети, которые за десять лет выросли в три раза: с 9% до трети населения страны.

Реже всех смотрят новости по телевизору молодые люди до 25 лет — таких всего 42%. Интернет победил телевизор не только у подростков и молодежи, но и среди экономически активной части населения в возрасте от 25 до 34 лет. А вот пенсионеры телевизору по-прежнему верны — среди них 93% телезрителей.

С радио и газетами ситуация обстоит еще хуже, чем с телевидением: за десять лет эти виды СМИ сократили свою аудиторию более чем в два раза. Зато около трети россиян регулярно смотрит видеоблоги, а половина пользуется мессенджером WhatsApp.

О своем негативном отношении к продукции отечественного телевидения не раз заявляли даже звезды телеэкрана. Одна из самых узнаваемых телеведущих России Екатерина Андреева призналась, что вообще не смотрит телевизор, поскольку считает уровень агрессии на экранах опасным для здоровья. Она пояснила, что слишком любит себя и не может позволить «разрушать свои нейроны, связи в мозге тем, кто агрессивен очень с экрана». Новости Андреева предпочитает узнавать из публикаций новостных агентств.

Недавнее исследование симпатий и антипатий телезрителей показало, что наиболее популярные телеведущие являются одновременно и самыми раздражающими. Антирейтинг возглавили Андрей Малахов, Елена Малышева и Владимир Соловьев. Немногим им уступают такие известные телекомментаторы, как Ольга Скабеева и Дмитрий Киселев.

Народный артист Российской Федерации Дмитрий Маликов и вовсе объявил секретом успеха в шоу-бизнесе «еврейство и гомосексуализм», повторив старую шутку из КВН о том, что «на телевидении работают или голубые, или евреи».

