Екатерина Андреева признала телевидение «опасным для здоровья»

Ведущая программы «Время» Екатерина Андреева объяснила, почему она не смотрит телевизор.

По ее словам, уровень агрессии, который сейчас льется с экранов, опасен для здоровья.

В интервью Би-би-си она пояснила, что слишком любит себя и не может позволить «разрушать свои нейроны, связи в мозге тем, кто агрессивен очень с экрана».

«Когда я работаю, я смотрю и читаю новостные агентства», — уточнила Андреева, которую можно считать рекордсменкой, поскольку она ведет программу «Время» уже 20 лет.

«Мне кажется, что даже Игорь Леонидович Кириллов, 18, что ли, лет вел программу, а я вот 20», — сообщила она.

В интервью Андреева также заявила, что фейковая новость служит сознательному введению в заблуждение общественности и привела в пример случай с девочкой, якобы изнасилованной мигрантами в Германии, поскольку в итоге выяснилось, что эта девочка сама сказала неправду.

Телеведущая также вспомнила одну из своих оговорок в эфире: «Я прочитала слово вместо „террористы“ „трактористы“. И получилось, что какие-то трактористы напали куда-то».

Ранее сообщалось, что бессменную ведущую программы «Время» Екатерину Андрееву убирают из эфира, транслирующего новости на европейскую часть России. Телеведущая подтвердила, что вместе с коллегой Виталием Елисеевым будет вести новости на другие часовые пояса.

