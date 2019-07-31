Найдена кошка, которая обожает брюссельскую капусту

В Сети стало вирусным видео с чёрным котом, который кувыркается в брюссельской капусте. Хозяин отметил, что его питомец просто обожает запах этого овоща. А судя по кадрам, кажется, что капуста действует на котика как валерьянка. Зверь настолько увлёкся, пока нюхал брюссельскую капусту, облизывал и тёрся об неё мордой, что даже упал со стола.

Ролик стал популярным на портале Reddit, где собрал девять тысяч лайков и сотни комментариев, в которых пользователи посмеялись над необычным поведением кота, а также рассказали о вкусовых предпочтениях своих питомцев.

Восхитительно странно!

OMG окончание бесценно!!! Спасибо сладкий котёнок, любящий брюссельскую капусту! Мне нужен был смех сегодня!

Ха, какая концовка! Ваш кот был очень возбуждён.

Это видео невероятно от начала до конца.

Обычно кошки сбивают с полки другие вещи, а не самих себя. Но, по крайней мере, когда он упал, он забрал с собой капусту:)

Лол, милый маленький чудак.

Кот-вегетарианец!

Наши коты делают это с клубникой.

Вы должны видеть, какое безумие творит моя кошка, когда рядом есть оливки!

Моя кошка делает это же с хлоркой. Я мою стол, она бежит его нюхать. Я мою полы — то же самое. Если я использую хлорку на работу и мои руки ей пахнут, кошка пытается пососать мои пальцы.

Наша кошка любит сельдерей.

Моя кошка ест срезанные цветы, комнатные растения и кактусы, даже колючие.

Я вижу, что все кошки любят странные вещи, но моя любит… изоленту! Она сходит с ума и слизывает липкую сторону с ленты.

Моя кошка любит яблоки. Я не съел ни одного яблока целиком с тех пор, как завёл её. Я каждый раз должен делиться с ней. Она также любит огурец, тыкву, чернику и арбуз. Другая кошка просто смотрит, как она ест, не веря своим глазам.

У меня была кошка, которая каталась в зелёных оливках. Очень странное зрелище!

Ха, мой кот делает это с кинзой и морковью!

Мои кошки любят салат. Их никогда не учили, они просто решили начать есть его, и теперь ни один салат в радиусе их обитания не в безопасности.

Некоторые пользователи поделились любимыми рецептами блюд из брюссельской капусты:

Это видео — явное доказательство того, что кошки странные. Не то чтобы мне действительно нужны были дополнительные доказательства.

Кажется, это явное доказательство того, что брюссельская капуста не предназначена для употребления человеком (не то, чтобы мне были нужны дополнительные доказательства).

Ой, да бросьте. Я виз Великобритании и я обожаю брюссельскую капусту. Она потрясающая в варёном виде — эта странная хрустящая консистенция, или жареная с небольшим количеством оливкового масла.

Эта капуста, запечённые с бальзамическим медом, сушёной клюквой и тыквенными семечками = удивительно вкусно!

Я с тобой, мой брат-британец. Я люблю капусту… масло, соль, перец… мммм …

Моя мама из Ливерпуля, и я ненавидел, когда она делала варёную капусту. Когда она научилась её жарить, блюдо приобрело совершенно новый вкус.

Я обожаю брюссельскую капусту, приготовленную на пару и политую оливковым маслом, но она так воняет в доме…

Попробовав жареную брюссельскую капусты с жареными орехами пекан и сушёной клюквой, можно умереть от восторга.

А у ваших котов есть странная любовь к каким-либо продуктам?

Ранее «Ридус» рассказывал о коте, влюблённом в персики. Пушистик постоянно спит рядом с мохнатыми фруктами и обнимает их словно своих детёнышей.