Число погибших от взрывов на Шри-Ланке достигло 290 человек

Число погибших в результате взрывов на Шри-Ланке достигло 290 человек, об этом сообщили в МВД республики.

Как заявил представитель полиции Руван Гунасекара, к 22 апреля имеются данные о 290 погибших и еще около 500 раненых.



В правительстве скупо комментируют произошедшее, отказываясь говорить о возможных виновниках трагедии, и призывают дожидаться официальных результатов расследования. Ни одна террористическая организация пока не взяла на себя ответственность за произошедшее.

Всего полиция задержала 24 подозреваемых в причастности к терактам, однако о том, что это за люди, также нет никакой информации, кроме того, что один из задержанных, предположительно, перевозил нападавших в своем фургоне, передает «Интерфакс». Журналистам удалось выяснить, что часть бомб привели в действие террористы-смертники.

Теракты на Шри-Ланке произошли в воскресенье, когда католики всего мира отмечали Пасху. Первые шесть взрывов прогремели в трех храмах и трех отелях, седьмой — на западе острова, восьмой — в жилом комплексе недалеко от крупнейшего города страны Коломбо.

Взрывов могло быть больше: полиции удалось обнаружить и обезвредить самодельное взрывное устройство рядом с международным аэропортом Бандаранаике. Возможной целью мог быть президент Шри-Ланки Майтрипала Сирисена, возвращавшийся в страну из-за границы.

Среди жертв терактов десятки иностранцев, включая граждан США, Великобритании, Нидерландов и Турции, но о погибших гражданах России неизвестно. В российском посольстве знают лишь о спасшемся соотечественнике, который по случайности покинул место трагедии в Коломбо незадолго до взрыва.