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-20207

Кассир из Нефтеюганска украла в банке 10 млн рублей и проиграла их в казино

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© pixabay.com

© pixabay.com

Жительница Нефтеюганска, работавшая в Запсибкомбанке, украла из кассы кредитной организации 10 миллионов рублей и скрылась, сообщает URA.RU со ссылкой на источник в городской администрации.

По его словам, женщину задержали, однако большей части похищенных денег у нее не оказалось.

Выяснилось, что сотрудница банка проиграла эти деньги в онлайн-казино.

Ее план был в том, чтобы сделать крупную ставку, выиграть, а утром вернуть украденное, оставшись с прибылью. Но что-то пошло не так, — отметил с иронией собеседник агентства.

В региональном управлении МВД факт кражи агентству подтвердили, но уточнили, что сумма украденного гораздо меньше — 5 миллионов рублей.

В отношении задержанной возбуждено уголовное дело.

Как сообщал «Ридус», на прошлой неделе стало известно, что кассирша, похитившая 41 миллион рублей в московском пункте обмена валюты, предположительно, выехала за пределы России. Женщина могла покинуть территорию страны на туристическом автобусе.

По данным полиции, 2 июля кассирша пункта обмена валюты в Москве сбежала с рабочего места с деньгами клиента.

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