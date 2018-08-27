Укравшая 41 млн рублей столичная кассирша сбежала из России

Похитившая 41 млн рублей в московском пункте обмена валюты кассирша, предположительно, выехала за пределы России, сообщает РИА Новости со ссылкой на информированный источник.

По его словам, женщина могла покинуть территорию страны на туристическом автобусе.

Сейчас эта информация проверяется, добавил собеседник агентства.

Ранее другой источник сообщил агентству, что женщина объявлена в федеральный розыск.

Как ранее писал «Ридус», 2 июля кассирша пункта обмена валюты в Москве сбежала с рабочего места с деньгами клиента.

Клиент решил перевести деньги в сумме 41 млн рублей в доллары. Кассир пересчитала деньги и, оставив их в кассе, сказала потерпевшему и сотрудникам инкассации выйти из обменного пункта и подождать снаружи, так как нужной суммы в долларах на данный момент у нее нет и их должны привезти по ее заказу.

Через какое-то время мужчина попытался зайти в обменный пункт, но дверь оказалась закрытой изнутри, на его звонки и стук в дверь никто не ответил. Тогда клиент обошел здание и обнаружил, что окно обменного пункта, выходящее во двор жилого дома, открыто, а в помещении никого нет.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество в особо крупном размере».