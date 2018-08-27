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Укравшая 41 млн рублей столичная кассирша сбежала из России

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© Валерий Шарифулин/ТАСС

© Валерий Шарифулин/ТАСС

Похитившая 41 млн рублей в московском пункте обмена валюты кассирша, предположительно, выехала за пределы России, сообщает РИА Новости со ссылкой на информированный источник.

По его словам, женщина могла покинуть территорию страны на туристическом автобусе.

Сейчас эта информация проверяется, добавил собеседник агентства.

Ранее другой источник сообщил агентству, что женщина объявлена в федеральный розыск.

Как ранее писал «Ридус», 2 июля кассирша пункта обмена валюты в Москве сбежала с рабочего места с деньгами клиента.

Клиент решил перевести деньги в сумме 41 млн рублей в доллары. Кассир пересчитала деньги и, оставив их в кассе, сказала потерпевшему и сотрудникам инкассации выйти из обменного пункта и подождать снаружи, так как нужной суммы в долларах на данный момент у нее нет и их должны привезти по ее заказу.

Через какое-то время мужчина попытался зайти в обменный пункт, но дверь оказалась закрытой изнутри, на его звонки и стук в дверь никто не ответил. Тогда клиент обошел здание и обнаружил, что окно обменного пункта, выходящее во двор жилого дома, открыто, а в помещении никого нет.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество в особо крупном размере».

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При крушении трех автобусов в Челябинске единственным погибшим стал пешеход

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© vk.com

© vk.com

Масштабная автомобильная авария произошла в Челябинске утром 26 июля. Автокран марки МАЗ врезался в автобус Павловского автозавода, который, в свою очередь, столкнулся с двумя такими же автобусами на остановке. Автокатастрофа вызвала в центре города 700-метровую пробку.

«В данный момент устанавливаются все причины ДТП. Есть версия о том, что у МАЗа отказали тормоза» — сообщил региональному изданию 74.ru замначальника ГИБДД столицы южного Урала Алексей Горшков.

По официальным данным, в аварии пострадали семь человек. В основном это пассажиры ПАЗов, а также водитель автокрана, которому при столкновении зажало ноги. Детей среди них нет. Сейчас раненые госпитализированы

Региональные СМИ сообщают об одном погибшем в автокатастрофе — 56-летнем мужчине. Как сообщает znak.com, это был не пассажир и не водитель автобуса, а пешеход, покупавший сигареты на остановке. Потерявший управление кран зацепил его и «вмял» в борт одного из ПАЗов.

Авария произошла на перекрестке улиц Дзержинского и Вагнера, который считают одним из самых опасных в Челябинске. ДТП со смертельными исходами на нем нередки, но при этом, по словам работающих здесь горожан, у госавтоинспекции нет на перекрестке ни одной видеокамеры.

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Украинский посол предложил вернуть Донбасс руками иностранных солдат

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© social media

© social media

Посол Украины в Хорватии и Боснии и Герцеговине Александр Левченко предложил вернуть восточные районы Донбасса под контроль Киева по так называемому «хорватскому сценарию» — путем военной операции иностранных войск.

«Создание у нас на территории оккупированных территорий широкой автономии приведет к нефункциональному государству, они будут блокировать политические решения. Украине больше подходит хорватский сценарий, то есть сценарий привлечения миротворцев», — заявил Левченко в эфире YouTube-канала политолога Юрия Романенко.

По мнению Левченко, руками иностранных солдат и международной администрации можно решить вопрос выборов на территории Донецкой и Луганской народных республик, а также разоружить ополченцев и добиться «вывода незаконных вооруженных формирований».

В августе 1995 года 200 тысяч солдат хорватской армии начали операцию «Буря», которая продолжалась несколько дней и завершилась ликвидацией непризнанного сербского государства Республика Сербская Краина на территории Хорватии. Хорватские военные части за 84 часа взяли под свой контроль все сербские территории, кроме Восточной Славонии, убив при этом, по разным оценкам, от 100 до нескольких тысяч гражданских лиц. Из Сербской Краины бежали, по разным оценкам, от 200 до 250 тысяч сербов.

«Хорватский сценарий» решения вооруженного конфликта в Донбассе на Украине обсуждают не первый год. В прошлом году на эту тему рассуждал заместитель украинского министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Юрий Грымчак. «В Хорватии были Сербская Краина и Восточная Славония. Сербскую Краину освободили военным путем — путем операции хорватской армии, но сербская армия осталась в казармах и не пошла навстречу хорватской армии», — расссказал Грымчак в эфире украинской радиостанции «Громадське».

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