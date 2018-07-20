Иркутский губернатор отказался признать вину за «экологический Чернобыль»

Губернатор Иркутской области Сергей Левченко назвал безответственным заявление главы Росприроднадзора Светланы Радионовой об «экологическом Чернобыле» в регионе из-за опасных химических отходов на заводе «Усольехимпром».

«В сегодняшней ситуации бросаться такими фразами — безответственно. Есть отходы, связанные со ртутью с предприятия, которое закончило свою работу более 40 лет назад. Почему до меня никто не занимался утилизацией этих отходов, я ответить не могу. Когда я встал у руля, сразу поставил задачу заняться утилизацией отходов», — заявил губернатор РБК.



По словам Левченко, область потратила полтора миллиарда рублей на разработку проекта утилизации опасных отходов, проект прошел экспертизу и после всех необходимых согласований поступил на утверждение в Министерство природных ресурсов. Для реализации проекта необходимо софинансирование, однако решение этого вопроса затянулось по вине федерального центра.

«Пока ответа или включения в федеральный или национальный проект я не получил», — подчеркнул губернатор.



Предприятие химической промышленности «Усольехимпром» в городе Усолье-Сибирское Иркутской области в августе 2017 года было признано банкротом. Росприроднадзор считает необходимым безотлагательно рекультивировать завод «Усольехимпром». 24 июля глава Росприроднадзора Светлана Радионова заявила, что в противном случае может произойти глобальная экологическая катастрофа, которую она назвала «экологическим Чернобылем».

Родионова пояснила, что на территории «Усольехимпрома» находится большое количество ртутьсодержащих остатков, и она нуждается в демеркуризации. Кроме того, в корпусах завода хранятся емкости с химически опасными веществами, причем некоторые из них находится под давлением, а в скважины, из которых когда-то выбрали солевой раствор, закачали нефтеотходы. Рядом с территорией завода протекает река Ангара, поэтому существует опасность заражения воды.

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