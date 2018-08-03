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Глава Росприроднадзора припугнула россиян «экологическим Чернобылем»

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© Михаил Джапаридзе/ТАСС

© Михаил Джапаридзе/ТАСС

Глава Росприроднадзора Светлана Радионова заявила о необходимости безотлагательно рекультивировать территорию завода «Усольехимпром» в Иркутской области, пока не получился «экологический Чернобыль». На предприятии производили хлор и другие химические вещества, но теперь оно находится в полуразрушенном состоянии.

«Я недавно посещала этот объект и своими глазами увидела, что там происходит. Огромное количество ртутьсодержащих остатков, зараженное ртутью производство, которое нуждается в демеркуризации. В корпусах завода хранятся емкости с химически опасными веществами, часть из них находится под давлением. Что там — никто не знает. В скважины, из которых когда-то выбрали солевой раствор, закачали нефтеотходы», — рассказала Радионова газете «Известия».

«Рядом течет Ангара, и понятно, если такую скважину прорвет, река будет загрязнена. Фактически это территория экологической катастрофы. Нужно действовать уже сейчас, иначе мы получим такой „экологический Чернобыль“», — добавила она.

По словам Радионовой, Росприроднадзор обратился к правительству с просьбой запустить специальную программу по рекультивации завода. Кроме того, специалисты ведомства работают над законопроектом о ликвидации экологического ущерба.

Также она сообщила, что в Минприроды готовится законопроект об «экологическом налоге»: власти могут обязать добывающие предприятия откладывать средства на ликвидацию ущерба, нанесенного их деятельностью природе.

Напомним, намерение властей возвести в окрестностях станции Шиес полигон для складирования брикетированного мусора из Москвы стало причиной бессрочного протеста жителей Архангельской области и экоактивистов из других регионов России. Люди всерьез опасаются, что фильтрат просочится в реки и нанесет непоправимый ущерб флоре и фауне.

Почти столь же напряженная обстановка вокруг проблемы свалок сложилась в Подмосковье и ряде других регионов России из-за провала так называемой мусорной реформы властей. Вопреки отчетам чиновников, в реальности раздельный сбор отходов повсеместно так и не был внедрен, перерабатывающие предприятия не построены, а нормы накопления отходов и размеры платежей вызывают недовольство жителей и социальные протесты.

«Реформа обращения с отходами — дело не одного дня. Думаю, что изменения произойдут в течение трех лет», — высказалась на этот счет Радионова.

Ранее «Ридус» в подробностях рассказывал, какую опасность представляет могильник радиоактивных отходов в московском районе Сабурово и к чему может привести игнорирование этой проблемы со стороны столичных властей.

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