ЦИК Украины опубликовал итоговые данные по выборам в Раду

Центральная избирательная комиссия Украины обработала 100% электронных протоколов, сообщает УНИАН.

Согласно данным ЦИК, партия президента страны Владимира Зеленского «Слуга народа» набирает 43,16%.

На втором месте идет «Оппозиционная платформа — за жизнь» Юрия Бойко с 13,05%, на третьем — партия бывшего премьер-министра Юлии Тимошенко «Батькивщина» с 8,18%.

Кроме того, в первую пятерку попала партия экс- президента Петра Порошенко «Европейская солидарность» (8,10%) и партия лидера рок-группы «Океан Эльзы» Святослава Вакарчука «Голос» (5,82%).

Как ранее говорилось в статье «Ридуса», согласно предварительным результатам выборов в Верховную раду, партия президента Владимира Зеленского «Слуга народа» займет в обновленном составе украинского парламента 253 места при большинстве в 226 и не будет нуждаться в создании коалиционных объединений для формирования правительства и принятия законов простым большинством голосов.



Напомним, внеочередные парламентские выборы по смешанной пропорционально-мажоритарной системе прошли на Украине 21 июля 2019 года и были признаны состоявшимися.

