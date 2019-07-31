22 смешных доказательства, что в метро можно встретить кого угодно
- 31 июля 2019, 10:30
- Анна Лаврова, журналист «Ридуса», раздел «Развлечения»
Ах, метро! Волшебное место, где перестают действовать законы нормальности. В тот момент, когда вы спускаетесь в подземку, будьте готовы увидеть смешные, странные, неожиданные и просто умопомрачительные картины. Здесь в загадочных подземных лабиринтах можно встретить чудаковатых людей и всевозможных зверей. Чтобы вы рассмеялись и напомнили себе, что жизнь полна маленьких сюрпризов, мы собрали для вас самых забавных и необычных пассажиров метро.
1. «Если я их проигнорирую, может, они исчезнут?»
2. «Непонятно, кто из людей на картинке пугает больше»
3. «Этот парень превратил вагон метро в тропический сад»
4. «Панк помогает женщине нести тяжёлые вещи в метро Берлина»
5. «У некоторых людей особый вкус»
6. «Вы бы простили?»
7. «Так возвращаются с пивного фестиваля Октоберфест»
8. «Некоторые перемещаются на метро с особым комфортом»
9. «Ночные пассажиры подземки»
10. «Что это за адский инструмент?»
11. «Железный Человек жив!»
12. «Однажды в России»
13. «Кого только не встретишь в метро»
14. «Собаке везде хорошо рядом с хозяином»
15. «В метро встречаются разные звери»
16. «Когда твоя шляпа действительно роскошная»
17. «Встретил в метро парня с впечатляющей причёской»
18. «Однажды в Лондоне»
19. «Если хотите получить гарантированное место в метро в час пик, возьмите его с собой»
20. «В московской подземке даже орлы катаются»
21. «Встретил Эйнштейна в метро Буэнос-Айреса»
22. «В метро Нью-Йорка нельзя заходить с собаками, которые не помещаются в сумку»
В России люди тоже любят эпатировать окружающих, и множество фриков можно встретить в отечественном метро. А глядя на пассажиров подземки и из других стран, чётко понимаешь, что метро — это очень странное место.
Также странно и нелепо одетых людей можно встретить в американских супермаркетах. И, глядя на них, бывает трудно поверить своим глазам.
Также «Ридус» рассказывал, как все мировые СМИ облетела фотография девушки-гота, которая ехала в московской подземке с живым вороном на коленях.
А ещё в интернете поражались контрастной фотографии из метро Нью-Йорка, на которой закутанная во всё чёрное мусульманка сидела рядом с одетым в яркое мини-платье трансвеститом.
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