22 смешных доказательства, что в метро можно встретить кого угодно

Ах, метро! Волшебное место, где перестают действовать законы нормальности. В тот момент, когда вы спускаетесь в подземку, будьте готовы увидеть смешные, странные, неожиданные и просто умопомрачительные картины. Здесь в загадочных подземных лабиринтах можно встретить чудаковатых людей и всевозможных зверей. Чтобы вы рассмеялись и напомнили себе, что жизнь полна маленьких сюрпризов, мы собрали для вас самых забавных и необычных пассажиров метро.

1. «Если я их проигнорирую, может, они исчезнут?»

2. «Непонятно, кто из людей на картинке пугает больше»

3. «Этот парень превратил вагон метро в тропический сад»

4. «Панк помогает женщине нести тяжёлые вещи в метро Берлина»

5. «У некоторых людей особый вкус»

6. «Вы бы простили?»

7. «Так возвращаются с пивного фестиваля Октоберфест»

8. «Некоторые перемещаются на метро с особым комфортом»

9. «Ночные пассажиры подземки»

10. «Что это за адский инструмент?»

11. «Железный Человек жив!»

12. «Однажды в России»

13. «Кого только не встретишь в метро»

14. «Собаке везде хорошо рядом с хозяином»

15. «В метро встречаются разные звери»

16. «Когда твоя шляпа действительно роскошная»

17. «Встретил в метро парня с впечатляющей причёской»

18. «Однажды в Лондоне»

19. «Если хотите получить гарантированное место в метро в час пик, возьмите его с собой»

20. «В московской подземке даже орлы катаются»

21. «Встретил Эйнштейна в метро Буэнос-Айреса»

22. «В метро Нью-Йорка нельзя заходить с собаками, которые не помещаются в сумку»

В России люди тоже любят эпатировать окружающих, и множество фриков можно встретить в отечественном метро. А глядя на пассажиров подземки и из других стран, чётко понимаешь, что метро — это очень странное место.

Также странно и нелепо одетых людей можно встретить в американских супермаркетах. И, глядя на них, бывает трудно поверить своим глазам.

Также «Ридус» рассказывал, как все мировые СМИ облетела фотография девушки-гота, которая ехала в московской подземке с живым вороном на коленях.

А ещё в интернете поражались контрастной фотографии из метро Нью-Йорка, на которой закутанная во всё чёрное мусульманка сидела рядом с одетым в яркое мини-платье трансвеститом.