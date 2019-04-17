найти ×
   
  • USD -0.30
    63.95
  • EUR -0.29
    72.36
СохранитьСохранено0
×

10244

10+ безумно одетых американцев, которых можно встретить в супермаркете

Small dd3dc5f883
  • 17 апреля 2019, 18:08
  • Анна Лаврова, журналист «Ридуса», раздел «Развлечения»

Что вы знаете об Америке? Статуя Свободы, фастфуд, скоростные трассы, понаехавшие, Дональд Трамп, огромные супермаркеты, Манхэттен, американская мечта, Силикиновая долина, рождественский Нью-Йорк, многомиллионные лотерейные джекпоты, Голливуд и странно одетые люди, которые самовыражаются как могут.

Любопытными иллюстрациями к набору стереотипов об американском образе жизни могут стать фотографии из знаменитой сети гипермаркетов Walmart. Здесь можно встретить покупателей, которые как будто забыли, что они вышли из дома и пришли за покупками в бигудях, без штанов и в таких экстравагантных костюмах, что с трудом верится в реальность происходящего. Портал Peopleofwalmart собирает фотографии очень странно, безумно, неприлично и нелепо одетых одетых людей, которых можно встретить в американских супермаркетах.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.

31.

32.

33.

34.

35.

36.

37.

38.

39.

40.

Ещё больше странных посетителей американских супермаркетов можно увидеть в материале «Ридуса» «Как американцы ходят в магазин: 55 неприличных фотографий».

В России люди тоже любят эпатировать окружающих, например, множество фриков можно встретить в российском метро.

А глядя на пассажиров подземки и из других стран, чётко понимаешь, что метро — это очень странное место.

Читайте также:

Нам важно ваше мнение!

+0

Комментарии (0)

Общество
Три главные причины разводов
211435058читать позжечитаю позже
Культура
Самая развратная женщина христианства на картинах, иконах и плакатах
19350919читать позжечитаю позже

главное


Экономика
Как обманывают «управдомы» и как снизить оплату ЖКУ вдвое

Вы еще платите за ЖКУ столько, сколько вам начислили? Тогда мы идем к вам.

8028358читать позжечитаю позже

Интернет
Чего не стоит покупать на AliExpress. Но все покупают25 февраля

Среди кучи полезных товаров на AliExpress немало и откровенного мусора. Стоит он обычно недорого.

371707209читать позжечитаю позже