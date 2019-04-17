10+ безумно одетых американцев, которых можно встретить в супермаркете

Что вы знаете об Америке? Статуя Свободы, фастфуд, скоростные трассы, понаехавшие, Дональд Трамп, огромные супермаркеты, Манхэттен, американская мечта, Силикиновая долина, рождественский Нью-Йорк, многомиллионные лотерейные джекпоты, Голливуд и странно одетые люди, которые самовыражаются как могут.

Любопытными иллюстрациями к набору стереотипов об американском образе жизни могут стать фотографии из знаменитой сети гипермаркетов Walmart. Здесь можно встретить покупателей, которые как будто забыли, что они вышли из дома и пришли за покупками в бигудях, без штанов и в таких экстравагантных костюмах, что с трудом верится в реальность происходящего. Портал Peopleofwalmart собирает фотографии очень странно, безумно, неприлично и нелепо одетых одетых людей, которых можно встретить в американских супермаркетах.

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Ещё больше странных посетителей американских супермаркетов можно увидеть в материале «Ридуса» «Как американцы ходят в магазин: 55 неприличных фотографий».

В России люди тоже любят эпатировать окружающих, например, множество фриков можно встретить в российском метро.

А глядя на пассажиров подземки и из других стран, чётко понимаешь, что метро — это очень странное место.