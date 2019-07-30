Пресечена деятельность обнальщиков, заработавших 220 млн рублей
- 30 июля 2019, 17:20
- Георгий Самсонов, журналист «Ридуса»
Сотрудники МВД РФ разоблачили преступную группу, которая с 2010 года занималась незаконным обналичиванием денег в шести регионах России.
Как сообщила ТАСС официальный представитель МВД Ирина Волк, доход от противоправной деятельности превысил 220 млн рублей.
Организованная группа, в которую входило более 20 человек, осуществляла без лицензии финансовые операции в Воронежской, Липецкой, Самарской, Ростовской и Московской областях, а также в Краснодарском крае.
Члены преступного сообщества предоставляли гражданам и юридическим лицам услуги по обналичиванию денежных средств за вознаграждение в размере 2,8% от суммы, рассказала собеседница агентства.
Возбуждены два уголовных дела по статье «Участие в преступном сообществе» и «Незаконная банковская деятельность, совершенная группой лиц».
В настоящее время устанавливаются все обстоятельства противоправной деятельности.
Ранее сообщалось, что столичная полиция пресекла деятельность банды, занимавшейся незаконным обналичиванием денег. Четверо участников преступной группировки задержаны. В период с 2013 по 2017 год был обналичен 1 млрд рублей, доход банды составил около 300 млн рублей.
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