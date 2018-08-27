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Площадь лесных пожаров в Красноярском крае превысила миллион гектаров

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© ИТАР-ТАСС/ Виктор Чавайн

© ИТАР-ТАСС/ Виктор Чавайн

В Красноярском крае площадь лесных пожаров превысила один миллион гектаров, сообщает пресс-служба регионального Лесопожарного центра.

По данным ведомства, к вечеру понедельника, 29 июля, было зарегистрировано 104 очага возгорания, общая площадь которых составляет 1,03 миллиона гектаров.

Большая часть горящего леса — 1,02 миллиона гектаров — находится в труднодоступных районах, где, по данным центра, затраты на тушение огня будут значительно превышать размер возможного ущерба.

Поэтому тушение этих пожаров осуществляется только в случаях угрозы населенным пунктам или инфраструктурным объектам.

В настоящее время лес горит в Абанском, Богучанском, Енисейском, Кежемском, Нижнеингашском, Пировском, Таймырском и Эвенкийском районах Красноярского края, отмечает ФАН.

Ранее, как сообщал «Ридус», губернатор Красноярского края Александр Усс заявил, что бороться с пожарами в зоне контроля бессмысленно, «а может, даже и вредно». Пользователи Сети восприняли заявление главы региона как циничную отговорку.

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