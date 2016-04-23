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Путин поручил создать три авиаполка с новейшими истребителями Су-57

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© Сергей Бобылев/ТАСС

Президент России Владимир Путин во время совещания, посвященного развитию оборонно-промышленного комплекса (ОПК), поручил к 2028 году полностью переоснастить не менее трех авиаполков новейшими истребителями пятого поколения Су-57, сообщает РЕН ТВ.

По его словам, они обладают уникальными характеристиками и являются лучшими в мире.

Глава государства отметил, что производители этих самолетов снизили их стоимость самолетов на 20%.

Ранее планировалось закупить 16 таких истребителей, однако появилась возможность приобрести больше боевых машин.

Договорились о том, что закупим за тот же период времени без увеличения стоимости 76 таких самолетов, — приводит телеканал слова Путина.

Российский лидер также поручил обновить парк военных вертолетов. К 2028 году в его составе должны появиться не менее 100 современных вертолетов Ми-28НМ.

Как сообщал «Ридус», во вторник, 14 мая, Путин прилетел в Ахтубинск в сопровождении шести истребителей Су-57. Президент России прибыл в этот город, чтобы осмотреть образцы перспективного вооружения. ‏В итоге глава государства ознакомился с новейшими радиолокационными и зенитно-ракетными комплексами.

В марте Путин заявил, что Су-57 — лучший в мире самолет по всем тактико-техническим показателям.

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Полиция досматривает людей около места строительства храма в Екатеринбурге

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© youtube.com

Полицейские начали досматривать посетителей сквера у Свердловского академического театра драмы, где планируется строительство храма Святой Екатерины. Об этом в четверг сообщает URA.RU.

«Встали на выходах на (улицу — прим. „Ридуса“) Бориса Ельцина, устроили досмотр на входе. Люди в толпе боятся проходить контроль, говорят, что если что-то произойдет, то они не смогут убежать», — передает с места событий корреспондент издания.

В Сети уже появились первые видео процедуры досмотра, организованной правоохранителями.

Напомним, ранее сообщалась, что территорию планируемой стройки, где на этой неделе проходили акции протеста горожан, выступающих против строительства храма, обнесли вторым дополнительным забором.

Сегодня же стали известны результаты исследования общественного мнения, проведенного фондом «Социум». Так, по данным организации, более половины респондентов (52%) высказались против строительства храма на этом месте. Поддержать проект готовы лишь 28% местных жителей.

Чуть ранее по поводу екатеринбургских событий высказался диакон Андрей Кураев, сообщивший о планируемом возведении сразу нескольких многоэтажных зданий вблизи территории, отведенной под храм.

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