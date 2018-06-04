На Украине уволили генерала полиции после публикации скандального видео

На Украине уволили начальника Главного управления полиции Днепропетровской области генерала Виталия Глуховерю после появления в СМИ скандального видео.

Об этом сообщается на официальной странице Национальной полиции Украины в Facebook.

Исполняющим обязанности руководителя полиции Днепропетровской области назначен Артем Васицкий.



Как сообщал «Ридус», в субботу, 27 июля, президент Украины Владимир Зеленский потребовал немедленного увольнения главы Национальной полиции Днепропетровской области генерала Виталия Глуховери.

В 2018 году сотрудники патрульной полиции остановили машину Глуховери за нарушение правил дорожного движения, но в результате сами за это были задержаны вооруженным подразделением МВД «Корд». Инцидент руководство Днепропетровской полиции тщательно скрывало.



Глава украинского государства заявил, что его шокировало видео.