На Украине уволили генерала полиции после публикации скандального видео
- 29 июля 2019, 14:26
- Александр Юрьев, журналист «Ридуса», отдел новостей
На Украине уволили начальника Главного управления полиции Днепропетровской области генерала Виталия Глуховерю после появления в СМИ скандального видео.
Об этом сообщается на официальной странице Национальной полиции Украины в Facebook.
Исполняющим обязанности руководителя полиции Днепропетровской области назначен Артем Васицкий.
Как сообщал «Ридус», в субботу, 27 июля, президент Украины Владимир Зеленский потребовал немедленного увольнения главы Национальной полиции Днепропетровской области генерала Виталия Глуховери.
В 2018 году сотрудники патрульной полиции остановили машину Глуховери за нарушение правил дорожного движения, но в результате сами за это были задержаны вооруженным подразделением МВД «Корд». Инцидент руководство Днепропетровской полиции тщательно скрывало.
Глава украинского государства заявил, что его шокировало видео.
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