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На Украине уволили генерала полиции после публикации скандального видео

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© facebook.com

© facebook.com

На Украине уволили начальника Главного управления полиции Днепропетровской области генерала Виталия Глуховерю после появления в СМИ скандального видео.

Об этом сообщается на официальной странице Национальной полиции Украины в Facebook.

Исполняющим обязанности руководителя полиции Днепропетровской области назначен Артем Васицкий.

Как сообщал «Ридус», в субботу, 27 июля, президент Украины Владимир Зеленский потребовал немедленного увольнения главы Национальной полиции Днепропетровской области генерала Виталия Глуховери.

В 2018 году сотрудники патрульной полиции остановили машину Глуховери за нарушение правил дорожного движения, но в результате сами за это были задержаны вооруженным подразделением МВД «Корд». Инцидент руководство Днепропетровской полиции тщательно скрывало.

Глава украинского государства заявил, что его шокировало видео.

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