Зеленский потребовал уволить генерала полиции за превышение полномочий

Президент Украины Владимир Зеленский потребовал немедленного увольнения главы Национальной полиции Днепропетровской области генерала Виталия Глуховери, о чем написал на своей странице в Facebook.

Скандальное видео с главным полицейским области опубликовало украинское издание «Страна.ua».

В 2018 году сотрудники патрульной полиции остановили машину Глуховери за нарушение правил дорожного движения, но в результате сами за это были задержаны вооруженным подразделением МВД «Корд».



Инцидент руководство Днепропетровской полиции тщательно скрывало, сообщает издание.

Глава украинского государства написал, что его шокировало видео.

«Оно шокирует цинизмом поведения представителей старой элиты, которые действительно убеждены, что они вместе со своим обслуживающим персоналом живут над законом», — отметил украинский лидер.

«Лучше пишите явки с повинной, увольняйтесь или бегите», — добавил президент.



Глава Государственного бюро расследований (ГБР) Украины Роман Труба в субботу, 27 июля, заявил, что по данному факту сегодня возбуждено уголовное дело.