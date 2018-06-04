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Грузия потратит 600 тыс. евро на стимулирование транзитных авиарейсов из РФ

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© ИТАР-ТАСС/ Александр Климчук

© ИТАР-ТАСС/ Александр Климчук

Власти Грузии выделят 600 тыс. евро на субсидию, предназначенную для обеспечения транзитных рейсов из России.

На сайте грузинского правительства опубликован соответствующий указ.

Для осуществления этой инициативы премьер-министру Грузии Мамуке Бахтадзе пришлось внести изменения в постановление правительства «Об утверждении специального порядка закупок товаров и услуг компанией».

В указе отмечается, что стоимость договора с пассажиром не должна превышать 90 евро без учета НДС.

Как известно, 21 июня президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому с 8 июля временно запрещается осуществлять воздушные перевозки граждан с территории России на территорию Грузии. В документе также рекомендовано туроператорам и турагентам не продавать путевки в эту страну на время запрета.

Полеты грузинских авиакомпаний на территорию РФ с 8 июля также приостановлены.

Минтранс оценил убытки авиакомпаний от запрета авиасообщения с Грузией в 3 млрд рублей.

Напомним, 20 июня в центре Тбилиси начались беспорядки, спровоцированные выступлением на Межпарламентской ассамблее православия (МАП) главы российской делегации Сергея Гаврилова. Открывая утреннюю сессию ассамблеи в зале заседаний парламента Грузии, Гаврилов занял кресло спикера. Депутаты оппозиционных партий «Единое национальное движение» и «Европейская Грузия» в знак протеста покинули зал.

После этого в Тбилиси начался собравший около 7 тысяч человек митинг с требованием, чтобы российские делегаты немедленно покинули страну. При разгоне митингующих, идущих на штурм здания парламента, пострадали десятки людей, большинство из них — полицейские.

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