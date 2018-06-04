Грузия потратит 600 тыс. евро на стимулирование транзитных авиарейсов из РФ

Власти Грузии выделят 600 тыс. евро на субсидию, предназначенную для обеспечения транзитных рейсов из России.

На сайте грузинского правительства опубликован соответствующий указ.

Для осуществления этой инициативы премьер-министру Грузии Мамуке Бахтадзе пришлось внести изменения в постановление правительства «Об утверждении специального порядка закупок товаров и услуг компанией».

В указе отмечается, что стоимость договора с пассажиром не должна превышать 90 евро без учета НДС.

Как известно, 21 июня президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому с 8 июля временно запрещается осуществлять воздушные перевозки граждан с территории России на территорию Грузии. В документе также рекомендовано туроператорам и турагентам не продавать путевки в эту страну на время запрета.



Полеты грузинских авиакомпаний на территорию РФ с 8 июля также приостановлены.

Минтранс оценил убытки авиакомпаний от запрета авиасообщения с Грузией в 3 млрд рублей.

Напомним, 20 июня в центре Тбилиси начались беспорядки, спровоцированные выступлением на Межпарламентской ассамблее православия (МАП) главы российской делегации Сергея Гаврилова. Открывая утреннюю сессию ассамблеи в зале заседаний парламента Грузии, Гаврилов занял кресло спикера. Депутаты оппозиционных партий «Единое национальное движение» и «Европейская Грузия» в знак протеста покинули зал.

После этого в Тбилиси начался собравший около 7 тысяч человек митинг с требованием, чтобы российские делегаты немедленно покинули страну. При разгоне митингующих, идущих на штурм здания парламента, пострадали десятки людей, большинство из них — полицейские.