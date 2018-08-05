Мэр Чебоксар захотел поступить с сыном как Тарас Бульба

Мэр Чебоксар Алексей Ладыков в связи с очередным правонарушением своего сына заявил, что у него иногда возникает желание поступить с ним так же, как это сделал герой одноименной повести Николая Гоголя Тарас Бульба.

«Очевидно то, что как глава администрации я явление временное, но я всегда буду отцом своего сына. В итоге остается только констатировать, что каждая несчастливая семья несчастлива по-своему», — написал глава столицы Чувашии в своем аккаунте в Instagram.

Очередной инцидент с участием скандально известного сына главы администрации Чебоксар произошел 22 июля. В Чувашии на федеральной автотрассе Москва — Уфа водитель Audi врезался в ограждение, а затем столкнулся с машиной УАЗ-3909. В результате водитель и пассажир УАЗа получили травмы.



Виновник ДТП скрылся с места происшествия. Было возбуждено уголовное дело. Однако спустя два дня его задержали. Выяснилось, что это сын мэра Чебоксар Олег Ладыков, он арестован.

«Причина этого ДТП — в преступной экстремальности и патологической безответственности», — заявил в сердцах градоначальник.

Напомним, в феврале нынешнего года 19-летний сын мэра Чебоксар Олег Ладыков оказался фигурантом уголовного дела о применении насилия к представителю власти. Тем не менее Калининский районный суд города освободил его из изолятора, куда Ладыкова доставили после стычки с полицейским, и отправил «золотого мальчика» под домашний арест.

Выяснилось, что сын мэра и двое его приятелей устроили массовую драку, скрылись с места происшествия на лимузине, а когда их попытался остановить наряд полиции, то Ладыков ударил одного из сотрудников кулаком по голове. В полицейском участке Ладыков снова устроил драку, ударив дежурного. Молодому человеку грозило до пяти лет лишения свободы, однако в конце мая Калининский районный суд Чебоксар приговорил Олега Ладыкова к одному году и четырем месяцам лишения свободы условно.

Весь прошлый жизненный опыт юноши свидетельствует о его полной безнаказанности. Будучи еще 14-летним подростком, Олег Ладыков сел за руль Audi и протаранил полицейскую машину. В 16 лет Ладыков снова устроил аварию, в которой пострадал водитель некстати оказавшейся на встречной полосе «Лады». За сына в комиссии по делам несовершеннолетних хлопотал лично его высокопоставленный папа Алексей Ладыков.

