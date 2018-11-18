В ДНР заявили о бунте украинских морпехов

Заместитель начальника управления Народной милиции ДНР Эдуард Басурин заявил о том, что несущие службу в первом батальоне 36-й бригады морской пехоты под Мариуполем украинские военнослужащие взбунтовались из-за плохих условий содержания.

«На Мариупольском направлении работает совместная следственная группа СБУ, военной службы правопорядка и военной прокуратуры по факту открытого неповиновения приказам командования, а также призывам к невыполнению приказов организованной группой боевиков в количестве 16 человек», — заявил Басурин во время оглашения сводки о ситуации в ДНР на на 28 июля.

По словам представителя Народной милиции ДНР, зачинщиком беспорядков стал старший матрос Роман Бондаренко. Он призывал сослуживцев прекратить подчиняться офицерам «до приведения в соответствие норм вещевого и продовольственного снабжения на передовых позициях».

Ранее старший матрос Роман Бондаренко был у командования на хорошем счету и три недели назад получил от Минобороны Украины премию в размере 10 тысяч гривен (почти 25 тысяч рублей) за успехи в ведении боевых действий против ополчения Донецкой народной республики.

О проблемах с дисциплиной среди украинских военнослужащих в ДНР неоднократно сообщали и ранее. На днях Эдуард Басурин заявил, что печальной известный полк «Азов», который был сформирован из украинских националистов-добровольцев после начала вооруженного конфликта в Донбассе, будет выведен из района боевых действий из-за отказа подчиняться командованию ВСУ.

По информации Басурина, решение выводе «Азова» было принято на экстренном совещании в Краматорске руководителей ВСУ, СБУ и Национальной гвардии Украины. Поводом стало выявление фактов установки боевиками полка мин на маршрутах движения подразделений украинских войск. На одной из этих мин подорвались трое украинских военных, однако инцидент скрыли от командования. Окончательное решение о выводе «Азова» из Донбасса могут принять министр внутренних дел Украины Арсен Аваков и командующий Национальной гвардией Николай Балан.