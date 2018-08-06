Полк «Азов» выведут из Донбасса из-за отказа подчиняться ВСУ

Украинский полк «Азов» будет выведен с позиций в Донбассе, сообщил заместитель начальника Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Эдуард Басурин.

По его словам, решение об этом было принято на экстренном совещании в Краматорске руководителей вооруженных сил Украины (ВСУ), Службы безопасности Украины (СБУ) и Национальной гвардии Украины, сообщает телеканал «Звезда».

Поводом стал полный отказ бойцов «Азова» согласовывать с руководством действия относительно применения оружия.

Наиболее веским поводом для принятия решения о выводе нацистов стало выявление фактов установки мин на маршрутах движения подразделений 30-й бригады, — приводит телеканал слова Басурина.

Замначальника милиции ДНР отметил, что на одной из этих мин подорвались трое украинских военных, однако инцидент скрыли от командования.

Пор его словам, окончательное решение о выводе «Азова» из Донбасса должны принять министр внутренних дел Украины Арсен Аваков и командующий Национальной гвардией Николай Балан.

Полк «Азов» — добровольческое подразделение в составе Национальной гвардии Украины. Часть его участников открыто декларируют нацистские, расистские и антисемитские взгляды.