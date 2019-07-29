Косплеерша мастерски перевоплощается в различных киноперсонажей

1. Капитан Джек Воробей, «Пираты Карибского моря» (верхнее фото)

В глубине души почти каждый человек хочет быть героем. Косплеер Элисон Таббита (Alyson Tabbitha) — не исключение, однако одного героя ей недостаточно, поэтому девушка решила заняться перевоплощениями в киногероев и любимых персонажей. С 2014 года художница добилась невероятных успехов, её удивительное мастерство вскружило голову тысячам человек и многих вдохновило тоже взяться за это сложное искусство. На Instagram косплеерши подписан уже 1 миллион человек, и ещё 500 тысяч поклонников следят за её страничкой на Facebook и восхищаются качественными костюмами Элисон, её профессиональным гримом и вниманием к деталям.

2. Эльза, «Холодное сердце»

3. Джокер, «Тёмный рыцарь»

4. Лилу, «Пятый элемент»

5. Ньют Саламандер, «Фантастические твари и где они обитают»

6. Ядовитый Плющ, «Бэтмен и Робин»

7. Леголас, «Властелин колец»

8. Королева Падме Амидала, «Звёздные войны»

9. Богиня Хела, «Тор: Рагнарёк»

10. Золушка

11. Суини Тодд, «Суини Тодд, демон-парикмахер с Флит-стрит»

12. Небула, «Стражи Галактики»

13. Малефисента

14. Ариэль, «Русалочка»

15. Тони Старк, «Железный Человек»

16. Дэвид Боуи, «Жизнь на Марсе»

17. Хелена, музыкальная группа My Chemical Romance

18. Чудо-женщина

19. Одри Хепбёрн

20. Атланта, морская королева Атлантиды, «Аквамен»

21. Лара Крофт

22. Король гоблинов Джарет, «Лабиринт»

23. Принцесса Лея, «Звёздные войны»

24. Дэвид Боуи

25. Арвен, «Властелин колец»

Какой из этих образов впечатлил вас больше всего?

Поделитесь с нами своим мнением в комментариях. А заодно посмотрите, как азиатские косплееры виртуозно преображают свою внешность. Настоящие мастера перевоплощений!