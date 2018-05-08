Азиатские косплееры показали разницу до и после своих перевоплощений

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Косплей, как явление, обрёл популярность в 90-х годах и с каждым годом число мастеров этого искусства только увеличивается. Теперь это целая культура, внутри которой проводятся глобальные встречи и международные соревнования. Наиболее популярен косплей в Японии. Местные мейкаперы виртуозно превращаются из брутальных мужчин в невинных школьниц и наоборот, мастерски меняя форму лица, носа, подбородка и даже разрез глаз. Лучшими трансформациями люди делятся в японском сегменте Твиттере под хэштэгом # レ イ ヤ ー の オ ン と オ. Собрали для вас самые впечатляющие преображения. Посмотрите на это безумие!

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Как вам такие перемены?

К слову, азиатские мейкаперы не в первый раз шокируют интернет-сообщество своими трансформациями. Так, японская визажиста при помощи макияжа даже расу сменила.