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В Хельсинки установлен абсолютный температурный рекорд

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© pixabay.com

© pixabay.com

Воскресенье, 28 июля, стал самым жарким днем в столице Финляндии за 175 лет.

На старейшей в стране метеорологической станции, расположенной в Хельсинки, был зафиксирован абсолютный температурный рекорд — плюс 31,8 градуса.

«Предыдущий рекорд был в 1945 году (31,6 ° C)», — приводит РИА Новости сообщение Метеорологического института Финляндии.

Синоптики обещают, что в ближайшие дни в Финляндии и, в частности, в ее столице похолодает из-за смещения атмосферного фронта.

Ранее сообщалось, что в некоторых районах самого северного американского штата Аляска зарегистрирована рекордно высокая температура за всю историю наблюдений. Температура воздуха поднялась до 32,2 градуса по Цельсию.

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