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На Аляске зафиксировали рекордную жару

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© uritsk.livejournal.com

© uritsk.livejournal.com

В некоторых районах самого северного американского штата Аляска зарегистрирована рекордно высокая температура за всю историю наблюдений, сообщает Национальная метеорологическая служба (NWS).

Так, в крупнейшем городе штата Анкоридже в четверг, 4 июля, температура поднялась до 32,2 градуса по Цельсию.

Ранее максимальная температура в этом городе была зафиксирована в июне 1969 года и составляла 29,4 градуса.

Кроме того, температурный рекорд отмечен в населенных пунктах штата Кенай и Кинг-Салмон.

В первом столбики термометров поднялись до отметки в 31,6 градуса по сравнению с 30,5 градуса в июне 1903 и 1953 годах, во втором — 31,6 градуса (31,1 градуса в июне 1953 года).

По данным метеорологов, такая аномальная жара сохранится в ряде районов Аляски и в выходные.

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