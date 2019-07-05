На Аляске зафиксировали рекордную жару

В некоторых районах самого северного американского штата Аляска зарегистрирована рекордно высокая температура за всю историю наблюдений, сообщает Национальная метеорологическая служба (NWS).

Так, в крупнейшем городе штата Анкоридже в четверг, 4 июля, температура поднялась до 32,2 градуса по Цельсию.

Ранее максимальная температура в этом городе была зафиксирована в июне 1969 года и составляла 29,4 градуса.

Кроме того, температурный рекорд отмечен в населенных пунктах штата Кенай и Кинг-Салмон.

В первом столбики термометров поднялись до отметки в 31,6 градуса по сравнению с 30,5 градуса в июне 1903 и 1953 годах, во втором — 31,6 градуса (31,1 градуса в июне 1953 года).

По данным метеорологов, такая аномальная жара сохранится в ряде районов Аляски и в выходные.