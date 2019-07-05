На Аляске зафиксировали рекордную жару
- 05 июля 2019, 22:29
- Александр Юрьев, журналист «Ридуса», отдел новостей
В некоторых районах самого северного американского штата Аляска зарегистрирована рекордно высокая температура за всю историю наблюдений, сообщает Национальная метеорологическая служба (NWS).
Так, в крупнейшем городе штата Анкоридже в четверг, 4 июля, температура поднялась до 32,2 градуса по Цельсию.
Ранее максимальная температура в этом городе была зафиксирована в июне 1969 года и составляла 29,4 градуса.
Кроме того, температурный рекорд отмечен в населенных пунктах штата Кенай и Кинг-Салмон.
В первом столбики термометров поднялись до отметки в 31,6 градуса по сравнению с 30,5 градуса в июне 1903 и 1953 годах, во втором — 31,6 градуса (31,1 градуса в июне 1953 года).
По данным метеорологов, такая аномальная жара сохранится в ряде районов Аляски и в выходные.
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