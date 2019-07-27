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Альпиниста из Польши с приступом горной болезни эвакуировали с Эльбруса

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© МЧС

© МЧС

В Кабардино-Балкарии сотрудники МЧС спустили с Эльбруса польского альпиниста, у которого появились признаки горной болезни.

Гражданину Польши 1985 года рождения спасатели помогли спуститься до поляны «Азау».

От дальнейшей помощи он отказался, сообщается на сайте регионального управления МЧС России.

Альпинист совершал восхождение в составе зарегистрированной группы из двух человек.

Горная болезнь является разновидностью высотной болезни, при которой наряду с кислородным голоданием появляется физическое утомление, охлаждение, обезвоживание организма.

Как сообщал «Ридус», в прошедшее воскресенье во время восхождения в горах Кабардино-Балкарии два альпиниста из Петербурга сорвались с большой высоты.

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