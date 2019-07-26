В 10 раз увеличен штраф за запуск дронов в запретных зонах России

Штрафы за несанкционированные полеты дронов в запретных зонах России увеличены в 10 раз.

Соответствующий закон подписал президент России Владимир Путин.

Согласно документу, опубликованному на официальном портале правовой информации, использование квадрокоптеров в неположенных местах может обойтись частным лицам в 50 тысяч рублей и административной ответственностью.

Штраф за запуск беспилотников для должностных лиц составит 150 тысяч рублей, а для юридических — 300 тысяч рублей или запрет на осуществление деятельности в течение трех месяцев.

Как отмечает News.ru, раньше для нарушителей правил пользования дронами был предусмотрен штраф в размере от двух до пяти тысяч рублей.

Ранее сообщалось о разработке в России нового комплекса противодействия гражданским дронам «Атака — DBS». Новинка способна пресекать проникновение беспилотников на частную территорию.