В 10 раз увеличен штраф за запуск дронов в запретных зонах России
- 26 июля 2019, 18:08
- Георгий Самсонов, журналист «Ридуса»
Штрафы за несанкционированные полеты дронов в запретных зонах России увеличены в 10 раз.
Соответствующий закон подписал президент России Владимир Путин.
Согласно документу, опубликованному на официальном портале правовой информации, использование квадрокоптеров в неположенных местах может обойтись частным лицам в 50 тысяч рублей и административной ответственностью.
Штраф за запуск беспилотников для должностных лиц составит 150 тысяч рублей, а для юридических — 300 тысяч рублей или запрет на осуществление деятельности в течение трех месяцев.
Как отмечает News.ru, раньше для нарушителей правил пользования дронами был предусмотрен штраф в размере от двух до пяти тысяч рублей.
Ранее сообщалось о разработке в России нового комплекса противодействия гражданским дронам «Атака — DBS». Новинка способна пресекать проникновение беспилотников на частную территорию.
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