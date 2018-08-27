В России разработали систему противодействия частным дронам
- 20 марта 2019, 13:44
- Александр Юрьев, журналист «Ридуса», отдел новостей
Новый комплекс противодействия гражданским дронам «Атака — DBS» разработал холдинг «Росэлектроника» госкорпорации «Ростех».
Новинка способна пресекать проникновение беспилотников на частную территорию.
Для приобретения разработки не потребуется лицензия. Устройство способно идентифицировать принадлежность дронов без участия оператора, отмечается на сайте госкорпорации.
«Под действием комплекса беспилотник теряет связь с пультом управления и в зависимости от запрограммированного алгоритма либо возвращается в точку запуска, либо совершает аварийную посадку», — приводит сообщение российского холдинга газета «Известия».
Время реакции системы составляет 0,1 секунды. Устройство не нарушает работу окружающего коммуникационного и навигационного оборудования, поэтому может использоваться в аэропортах и на других высокотехнологичных объектах.
Отмечается, что испытания комплекса уже начались.
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