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В России разработали систему противодействия частным дронам

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© pexels.com

Новый комплекс противодействия гражданским дронам «Атака — DBS» разработал холдинг «Росэлектроника» госкорпорации «Ростех».

Новинка способна пресекать проникновение беспилотников на частную территорию.

Для приобретения разработки не потребуется лицензия. Устройство способно идентифицировать принадлежность дронов без участия оператора, отмечается на сайте госкорпорации.

«Под действием комплекса беспилотник теряет связь с пультом управления и в зависимости от запрограммированного алгоритма либо возвращается в точку запуска, либо совершает аварийную посадку», — приводит сообщение российского холдинга газета «Известия».

Время реакции системы составляет 0,1 секунды. Устройство не нарушает работу окружающего коммуникационного и навигационного оборудования, поэтому может использоваться в аэропортах и на других высокотехнологичных объектах.

Отмечается, что испытания комплекса уже начались.

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«Мудрое решение»: Рунет отреагировал на уход Шнурова со сцены

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© instagram.com

Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров сообщил о прощальном туре в 2019 году. Он опубликовал стихотворение, в котором признался, что прыгать на сцене — нелегко.

Прыгать и скакать приматом,
Доложу, нелёгкий крест.
Я за всех ругался матом.
Бог не сдаст, свинья не съест.
Между сложными вещами,
Я скажу, как не юнец, —
Этот тур будет прощальным,
Вот и сказочке конец.

Музыкант не отрицает, что, возможно,  когда-то группа снова отправится в тур по российским городам, но это точно будет нескоро.

Многие пользователи скептически отнеслись к этому заявлению, вспомнив Аллу Пугачеву с ее ежегодными прощальными концертами.

Кто-то расстроился из-за этой новости, но были и те, кто назвал это это «мудрым решением».

Уход Шнурова совпал с отставкой президента Казахстана Нурсултана Назарбаева, который объявил о своей отставке накануне. Интернет-пользователи усмотрели в этом некую тенденцию. 

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