В России разработали систему противодействия частным дронам

Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров сообщил о прощальном туре в 2019 году. Он опубликовал стихотворение, в котором признался, что прыгать на сцене — нелегко.

Прыгать и скакать приматом,

Доложу, нелёгкий крест.

Я за всех ругался матом.

Бог не сдаст, свинья не съест.

Между сложными вещами,

Я скажу, как не юнец, —

Этот тур будет прощальным,

Вот и сказочке конец.

Музыкант не отрицает, что, возможно, когда-то группа снова отправится в тур по российским городам, но это точно будет нескоро.

Многие пользователи скептически отнеслись к этому заявлению, вспомнив Аллу Пугачеву с ее ежегодными прощальными концертами.

Кто-то расстроился из-за этой новости, но были и те, кто назвал это это «мудрым решением».

Уход Шнурова совпал с отставкой президента Казахстана Нурсултана Назарбаева, который объявил о своей отставке накануне. Интернет-пользователи усмотрели в этом некую тенденцию.