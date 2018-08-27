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По подложным документам 15 врачей Минобороны добились повышения оклада

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© 9ldc.ru

© 9ldc.ru

В ходе проверки, проведенной московской военной прокуратурой гарнизона № 231, было установлено, что 15 медицинских работников ФГБУ «9-й лечебно-диагностический центр» Министерства обороны РФ представили в кадровый орган подложные документы о наличии у них квалификационных категорий.

На этом основании им были повышены должностные оклады.

Своими неправомерными действиями медики причинили государству ущерб на общую сумму более 7,5 миллиона рублей, сообщается на сайте Главной военной прокуратуры.

В отношении 12 медработников возбуждено уголовное дело по статьям УК РФ «Мошенничество» и «Мошенничество, совершенное в крупном размере». В отношении трех человек проводится доследственная проверка.

Ранее сообщалось, что в апреле Московская городская военная прокуратура передала в суд дело бывшего директора департамента аудита госконтрактов Минобороны РФ Максима Куксина, задержанного в прошлом году по подозрению в получении взятки размером 12 миллионов рублей.

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